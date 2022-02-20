СК подтвердил подлинность царских останков под Екатеринбургом

21 февраля 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Бастрыкин подтвердил, что останки, найденные в 1991 году под Екатеринбургом, принадлежат царской семье Романовых Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подтвердил подлинность царских останков, найденных в 1991 году под Екатеринбургом. Об этом Бастрыкин заявил в интервью журналистам. «Были установлены генетические признаки всех 11 человек, при этом семь из них образуют семейную группу, а еще четверо принадлежат отдельным лицам, не связанным кровным родством ни с семейной группой, ни между собой. В семейную группу входят мужчина, пять женщин и мальчик-подросток», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете». В мае 2022 года пройдет Архиерейский собор Русской православной церкви. На нем участники ознакомятся с результатами экспертизы. «Если мы признаем екатеринбургские останки останками царской семьи, значит это святые мощи, значит им должно воздаваться соответствующее поклонение», — заявил митрополит Иларион. Тела расстрелянной царской семьи Романовых обнаружили в 1979 году в пяти километрах от Ганиной Ямы. Исследование останков царской семьи, найденных в урочище Поросенков Лог, возобновили в 2017 году. Ранее Русская православная церковь отказывалась признавать их подлинность. Летом 2018 года Следственный комитет обнародовал результаты экспертиз останков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подтвердил подлинность царских останков, найденных в 1991 году под Екатеринбургом. Об этом Бастрыкин заявил в интервью журналистам. «Были установлены генетические признаки всех 11 человек, при этом семь из них образуют семейную группу, а еще четверо принадлежат отдельным лицам, не связанным кровным родством ни с семейной группой, ни между собой. В семейную группу входят мужчина, пять женщин и мальчик-подросток», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете». В мае 2022 года пройдет Архиерейский собор Русской православной церкви. На нем участники ознакомятся с результатами экспертизы. «Если мы признаем екатеринбургские останки останками царской семьи, значит это святые мощи, значит им должно воздаваться соответствующее поклонение», — заявил митрополит Иларион. Тела расстрелянной царской семьи Романовых обнаружили в 1979 году в пяти километрах от Ганиной Ямы. Исследование останков царской семьи, найденных в урочище Поросенков Лог, возобновили в 2017 году. Ранее Русская православная церковь отказывалась признавать их подлинность. Летом 2018 года Следственный комитет обнародовал результаты экспертиз останков.