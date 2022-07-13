Зеленский заявил о прогрессе на переговорах по вопросу зерна

14 июля 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

Делегация Украины сообщила о прогрессе по вопросу экспорта зерна, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украинская делегация на переговорах в Турции достигла прогресса по вопросу экспорта зерна из портов Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. <…> Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. На Россию и Украину приходилось около четверти общих объемов. Как ранее сообщало URA.RU Киев и Запад начали обвинять РФ в связи с проблемами по поставкам сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Турция, Россия и Украина начали предпринимать шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод. Путин и Эрдоган обсудили создание зернового коридора на Украине. В среду прошли переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу».

Украинская делегация на переговорах в Турции достигла прогресса по вопросу экспорта зерна из портов Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. <…> Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. На Россию и Украину приходилось около четверти общих объемов. Как ранее сообщало URA.RU Киев и Запад начали обвинять РФ в связи с проблемами по поставкам сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Турция, Россия и Украина начали предпринимать шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод. Путин и Эрдоган обсудили создание зернового коридора на Украине. В среду прошли переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу».