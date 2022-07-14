В Челябинске назвали самые выгодные для вкладов банки

Увеличение доходности вкладов в марте обеспечило приток в банки денежных средств жителей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области составили рейтинг банков по доходности вкладов. Как сообщили аналитики в соцсетях, средняя процентная ставка снизилась, вернувшись к значениям начала 2022 года.

«Средняя максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций снизилась. Для анализа использовались данные кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц. В результате значения средней ставки достигли уровня начала 2022 года», — сообщили аудиторы.

Согласно информации КСП, снижение с начала года незначительное: оно составляет 0,093%. В результате по состоянию на 10 июля ставка составила 7,645%. Пик доходности вкладов в Челябинске пришелся, по данным аналитиков, на первую декаду марта. Тогда вклады могли принести доход в 20,51% годовых. Основной причиной колебаний ставок в КСП назвали изменения ключевой ставки Банка России.

В результате топ-10 челябинских банков в июле возглавил Газпромбанк (ставки до 10,5%), за которым следуют Росбанк (до 10%), ВТБ (до 9,5%) и Почта-банк (до 9%). По мере снижения доходности вкладов также приводятся Челябинвестбанк (до 8,2%), Челиндбанк (до 8,2%), Сбербанк (до 8%), Совкомбанк и Россельхозбанк (до 8%), ОТП-банк (до 5,5%).

По данных челябинского отделения Банка России, к 1 июня 2022 года сумма банковских вкладов жителей области составила 523 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основная масса вкладов приходится на рублевые депозиты. При этом объем рублевых вкладов с начала 2022 года увеличился на 2%.

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