На попавшем под санкции пермском заводе назначен новый директор

Приказ о назначении топ-менеджера был подписан 12 июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На пермском заводе АО «Редуктор-ПМ», который в марте включили в санкционный список США, сменился гендиректор. На должность руководителя предприятия назначен Андрей Белоусов.

«Как сообщили в пресс-службе предприятия, приказ о его назначении был подписан 12 июля. Ранее господин Белоусов занимал должность директора АО по экономике и финансам», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, его предшественник Николай Семикопенко, который возглавлял предприятие с 1995 года, назначен советником руководителя. Сейчас он находится в отпуске без содержания.

«Редуктор-ПМ», основным акционером которого является государственный холдинг «Вертолеты России», весной был внесен в санкционный список США. Западные страны усилили свое давление на российскую экономику, воспользовавшись вынужденной спецоперацией РФ по освобождению Донбасса от геноцида со стороны Украины. Президент Владимир Путин заявил, что настоящая цель санкций — «отмена России». Но российская экономика и в условиях санкций может работать стабильно и без сбоев.