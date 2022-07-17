В Пермском крае курящие подростки сожгли крышу котельной суда

Родители подростков, устроивших пожар выплатят ущерб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае по вине детей, которые курили и неосторожно обращались с огнем сгорела крыша котельной суда. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Очерского районного суда.

«Из материалов дела следует, что 17 августа 2021 года в результате курения и неосторожных действий несовершеннолетних произошло возгорание нежилого деревянного строения с последующим переходом на кровлю котельной Большесосновского районного суда Пермского края. В результате происшествия огнем уничтожена кровля и обрешетка котельной нежилого здания», — сообщили в пресс-службе суда.

Стоимость восстановительных работ, которые проводились в декабре 2021 года, составила 297 тысяч рублей. Исходя из всех обстоятельств дела, суд решил взыскать стоимость работ с родителей детей, по чьей вине произошло возгорание.

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