В женской колонии прошел конкурс красоты Фото: ГУФСИН по Свердловской области.

В женской исправительной колонии Краснотурьинска (Свердловская область) прошел конкурс красоты «Мисс Совершенство». На суд жюри предстали четыре участницы, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В ИК-16 прошел конкурс красоты „Мисс Совершенство“. Основной темой конкурса стали культурные традиции России. Перед членами жюри стояла непростая задача — выбрать среди участниц победительницу. Заключительным конкурсом стало дефиле», — отметили в пресс-службе.

В состав жюри вошли: начальник учреждения полковник внутренней службы Марина Шагельман, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными майор внутренней службы Людмила Тукина и начальник отряда подполковник Ольга Чарыкова.

Ранее агентство писало, что осужденные женщины в колонии №16 Краснотурьинска (Свердловская область) прыгали через костер, сделанный из бумаги, и обливались водой. Так здесь отпраздновали праздник Ивана Купала. Осужденные женщины надели на головы венки из цветов и соревновались в ловкости, а также водили хороводы, пели, плясали, играли в игры, прыгали через костер, сделанный из бумаги.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Фото: ГУФСИН по Свердловской области