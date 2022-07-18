ВСУ ударили ракетами по ГЭС в Новой Каховке

Украинские войска нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. Об этом заявил глава администрации города Владимир Леонтьев.
«Было очередное вражеское нападение. Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки, примерно час назад», — сказал Леонтьев в интервью РИА «Новости». Степень повреждений на гидроэлектростанции и наличие возможных пострадавших уточняется, добавил он.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса.
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Украинские войска нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. Об этом заявил глава администрации города Владимир Леонтьев. «Было очередное вражеское нападение. Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки, примерно час назад», — сказал Леонтьев в интервью РИА «Новости». Степень повреждений на гидроэлектростанции и наличие возможных пострадавших уточняется, добавил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса.