ВСУ ударили ракетами по ГЭС в Новой Каховке

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, воронка, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по гидроэлектростанции, заявил Владимир Леонтьев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. Об этом заявил глава администрации города Владимир Леонтьев.

«Было очередное вражеское нападение. Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки, примерно час назад», — сказал Леонтьев в интервью РИА «Новости». Степень повреждений на гидроэлектростанции и наличие возможных пострадавших уточняется, добавил он.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса.

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Украинские войска нанесли ракетный удар в районе ГЭС в Новой Каховке. Об этом заявил глава администрации города Владимир Леонтьев. «Было очередное вражеское нападение. Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки, примерно час назад», — сказал Леонтьев в интервью РИА «Новости». Степень повреждений на гидроэлектростанции и наличие возможных пострадавших уточняется, добавил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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