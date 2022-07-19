В Челябинской области назвали города с опасными недостроями

На недостроенных или заброшенных объектах дети могут получить травму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области определили четыре города, в которых в непосредственной близости к детским площадкам располагаются опасные недострои. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), в антирейтинг попали Челябинск, Копейск, Троицк и Коркино.

«Челябинск, Троицк, Копейск, Коркино. Четыре антилидера по опасным недостроям возле детских площадок. Тот факт, что внутри может быть опасно, только подстегивает детей исследовать таинственное место. Список уже направлен в прокуратуру», — сообщили в пресс-службе ОНФ.

В организации назвали адреса недостроев, на которых часто играют дети. В Челябинске это недострой рядом с детской площадкой на проспекте Победы, 320. В Троицке жители выделили целый квартал заброшенных зданий. Школьники там любят играть в здании бывшей туберкулезной больницы. В Коркино же путь к школам и детским садам пролегает мимо заброшенных зданий.

В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU сообщили, что недостроенный объект на проспекте Победы, 320 является не муниципальным, а коммерческим. Компания «Строительные технологии города» получила разрешение на строительство еще в 2009 году. Решением суда мэрии запрещено расторгать с фирмой договор аренды земли, несмотря на то, что объект является заброшенным, работы не ведутся, а в отношении компании возбуждено дело о банкротстве.

В мэрии Копейска сказали, что собственник полуразрушенного объекта не выполнил указаний мэрии о приведении объекта в надлежащее состояние, или его демонтаже. Поэтому сейчас готовится обращение в суд о демонтаже за счет муниципалитета. В Троицке ответили, что приведенный в мониторинге ОНФ недострой принадлежит частному лицу. Глава Коркинского района Наталья Лощинина сообщила URA.RU что данные устарели. Речь идет о домах в поселке Роза, которые были снесены еще весной.

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