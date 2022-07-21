Бывшая стоматология стала спасением для жителей Мариуполя

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, пострадавшие, обстрел, гуманитарная катастрофа
В стенах бывшей стоматологии Мариуполя сейчас организован медицинский центр (архивное фото) Фото:

В стенах бывшей стоматологии Мариуполя сейчас организован медицинский центр, в котором бесплатно помогают всем нуждающимся. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Пока местные могут обращаться за помощью только сюда. Эта частная стоматология Мариуполя стала настоящим спасением для горожан. Здесь бесплатно работают терапевты, стоматологи и хирурги со всех уголков России», — передает корреспондент URA.RU. Все лекарства выдаются жителям Мариуполя бесплатно.

Нуждающихся в помощи очень много: в день врачи обслуживают по 300-500 пациентов. Некоторые медицинские работники даже взяли отпуска, чтобы приехать в Мариуполь и помочь пострадавшим. По их мнению, внимание и напоминание о том, что никто о них не забыл, иногда гораздо важнее процедур и лекарств.

Ранее URA.RU сообщало, что в российских городах запустили марафон помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Благотворительные сборы были организованы сразу в нескольких городах.

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В стенах бывшей стоматологии Мариуполя сейчас организован медицинский центр, в котором бесплатно помогают всем нуждающимся. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Пока местные могут обращаться за помощью только сюда. Эта частная стоматология Мариуполя стала настоящим спасением для горожан. Здесь бесплатно работают терапевты, стоматологи и хирурги со всех уголков России», — передает корреспондент URA.RU. Все лекарства выдаются жителям Мариуполя бесплатно. Нуждающихся в помощи очень много: в день врачи обслуживают по 300-500 пациентов. Некоторые медицинские работники даже взяли отпуска, чтобы приехать в Мариуполь и помочь пострадавшим. По их мнению, внимание и напоминание о том, что никто о них не забыл, иногда гораздо важнее процедур и лекарств. Ранее URA.RU сообщало, что в российских городах запустили марафон помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Благотворительные сборы были организованы сразу в нескольких городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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