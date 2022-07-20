Пермский эпидемиолог описала новую волну коронавируса

Новая волна вируса будет более мягкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая волна коронавирусной инфекции в Перми началась раньше, чем ее ожидали. Заразность вируса выросла на 25%, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм.

«Мы ожидали подъема вместе с острыми респираторными инфекциями в сентябре, но подъем стартовал в Европе и дошел до нас. Это произошло из-за мутации вируса, его заразность повысилась на 25%. Но теперь он протекает преимущественно в легкой форме, которые не потребуют госпитализации», — сообщила Фельдблюм на брифинге для СМИ.

При этом опасен не сам вирус, а его последствия, говорят эксперты. Каждый пятый переболевший становится гипертоником, а у каждого 10 случается инсульт. Особенно ярко это выражено у тех, кто не вакцинировался и не имеет антител, отметил замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. Сейчас запасы вакцины в крае достаточные — 330 тысяч доз. Однако, из 1 миллиона 180 тысяч пермяков ревакцинировались лишь 26%. Ранее о скором возвращении COVID пермяков предупреждала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.