В Челябинске перекроют движение для укладки асфальта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные работы. Челябинск, каток, дорожные рабочие, дорожные работы, асфальт, ремонт дороги, дорожники, комсомольский проспект, марево
Движение по части проспекта Победы перекроют на весь день Фото:

В Челябинске 23 июля перекроют движение по проспекту Победы для укладки асфальта. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

«23 июля с 8:00 до 20:00 будет перекрыто движение по проспекту Победы от ул. Артиллерийской до ул. Российской в сторону северо-запада. Это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на участке от железнодорожного путепровода до ул. Российской, 41», — отметили в структуре мэрии.

В ведомстве просят автовладельцев скорректировать свои маршруты заранее. Движение будет возобновлено после окончания работ.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске 23 июля перекроют движение по проспекту Победы для укладки асфальта. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города. «23 июля с 8:00 до 20:00 будет перекрыто движение по проспекту Победы от ул. Артиллерийской до ул. Российской в сторону северо-запада. Это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на участке от железнодорожного путепровода до ул. Российской, 41», — отметили в структуре мэрии. В ведомстве просят автовладельцев скорректировать свои маршруты заранее. Движение будет возобновлено после окончания работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...