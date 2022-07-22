В Челябинске перекроют движение для укладки асфальта

Движение по части проспекта Победы перекроют на весь день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 23 июля перекроют движение по проспекту Победы для укладки асфальта. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

«23 июля с 8:00 до 20:00 будет перекрыто движение по проспекту Победы от ул. Артиллерийской до ул. Российской в сторону северо-запада. Это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на участке от железнодорожного путепровода до ул. Российской, 41», — отметили в структуре мэрии.

В ведомстве просят автовладельцев скорректировать свои маршруты заранее. Движение будет возобновлено после окончания работ.