Испытания для зверьков из зоопарка придумали студенты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском зоопарке прошли необычные соревнования по гольфу для сурикатов. Шуточные испытания для зверьков провели студенты Челябинского госуниверситета в рамках производственной практики по изучению редких видов животных, сообщает telegram-канал зоопарка.

«Студенты-биологи из ЧелГУ во время практики в зоопарке изучали редкие виды животных и вели наблюдения за питомцами, а для закрепления знаний придумали им варианты обогащения среды. Перетягивание грохоток и гольф лапами: участниками студенческого обогащения стали сурикаты. Эмоционально и увлеченно зверушки взаимодействуют с новыми предметами, соперничают, пытаются добыть из грохоток насекомых и с азартом гоняют по вольеру мячи», — говорится в сообщении.

Обогащение среды провели также для пантеры Ники. Студенты дали леопарду дрова с разными запахами: анисового масла, пихты, третье было с ароматом пони Пеппи. Хищная кошка отдала предпочтение анисовому бревнышку, обтираясь об него всеми возможными способами.