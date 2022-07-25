Свердловский завод заменит продукцию из Франции и Израиля

Свердловская продукция заменит аналоги из-за рубежа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод компании «Ультра Си», строящийся в Асбесте (Свердловская область), начнет производить оксид магния для покрытия трансформаторной стали. Ранее эту продукцию ввозили только из Франции и Израиля, рассказал замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий инвестиции.

«Ранее оксид магния чистотой 99,9% для покрытия трансформаторной стали завозился из Франции и Израиля. Также в России никогда не производилась спортивная магнезия — порошок для просушивания рук и увеличения надежности хвата. Проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного, за счет чего предприятие «Горно-химическая компания «Ультра Си» пользуется льготами и может заниматься расширением», — написал Ионин в своем telegram-канале.

Предприятие компании «Ультра Си», входящей в комбинат «Ураласбест», должно стать первым в РФ наладившим производство спортивной магнезии. Ожидается, что завод начнут строить в 2023 году, а на первые проектные мощности он выйдет в 2026-м.

Ранее руководство «Завода ЭМА» в Екатеринбурге, специализирующегося на производстве медицинских светильников и оборудования по физиотерапии, заявило о планах довести уровень отечественных комплектующих до 90%. Гендиректор предприятия Андрей Калетин заявлял, что сейчас степень независимости от импортных составляющих составляет 85%.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике.