Экс-депутат Рады: угодившего «в капкан» Зеленского «сольют»

26 июля 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Запад недоволен Владимиром Зеленским и хочет его «слить», считает Илья Кива Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский угодил «в капкан» в Херсоне и теперь украинского лидера хотят «слить». Такое мнение в своем telegram-канале высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Капканом для команды Зеленского стала ранее распиаренная наступательная операция на Херсон, реальная цель которой была в том, чтобы отвлечь общество от полного поражения в Донбассе. Теперь все ждут обещанного освобождения Херсона, а его все нет и каждая попытка начать наступление на этом направление заканчивается провалом и гибелью личного состава. У лицедея все меньше остается фокусов в шляпе и параллельно растет волна недовольства и сомнений как у Запада, так и внутри украинского общества. Будут сливать», — написал Кива. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить жителей Донбасса. Российская армия завершила освобождение ЛНР. Власти ДНР также заявляют, что к концу августа на территории республики не будет украинских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский угодил «в капкан» в Херсоне и теперь украинского лидера хотят «слить». Такое мнение в своем telegram-канале высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Капканом для команды Зеленского стала ранее распиаренная наступательная операция на Херсон, реальная цель которой была в том, чтобы отвлечь общество от полного поражения в Донбассе. Теперь все ждут обещанного освобождения Херсона, а его все нет и каждая попытка начать наступление на этом направление заканчивается провалом и гибелью личного состава. У лицедея все меньше остается фокусов в шляпе и параллельно растет волна недовольства и сомнений как у Запада, так и внутри украинского общества. Будут сливать», — написал Кива. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить жителей Донбасса. Российская армия завершила освобождение ЛНР. Власти ДНР также заявляют, что к концу августа на территории республики не будет украинских войск.