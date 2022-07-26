Экс-депутат Рады: угодившего «в капкан» Зеленского «сольют»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Запад недоволен Владимиром Зеленским и хочет его «слить», считает Илья Кива Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский угодил «в капкан» в Херсоне и теперь украинского лидера хотят «слить». Такое мнение в своем telegram-канале высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«Капканом для команды Зеленского стала ранее распиаренная наступательная операция на Херсон, реальная цель которой была в том, чтобы отвлечь общество от полного поражения в Донбассе. Теперь все ждут обещанного освобождения Херсона, а его все нет и каждая попытка начать наступление на этом направление заканчивается провалом и гибелью личного состава. У лицедея все меньше остается фокусов в шляпе и параллельно растет волна недовольства и сомнений как у Запада, так и внутри украинского общества. Будут сливать», — написал Кива.

С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить жителей Донбасса. Российская армия завершила освобождение ЛНР. Власти ДНР также заявляют, что к концу августа на территории республики не будет украинских войск.

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Президент Украины Владимир Зеленский угодил «в капкан» в Херсоне и теперь украинского лидера хотят «слить». Такое мнение в своем telegram-канале высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Капканом для команды Зеленского стала ранее распиаренная наступательная операция на Херсон, реальная цель которой была в том, чтобы отвлечь общество от полного поражения в Донбассе. Теперь все ждут обещанного освобождения Херсона, а его все нет и каждая попытка начать наступление на этом направление заканчивается провалом и гибелью личного состава. У лицедея все меньше остается фокусов в шляпе и параллельно растет волна недовольства и сомнений как у Запада, так и внутри украинского общества. Будут сливать», — написал Кива. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить жителей Донбасса. Российская армия завершила освобождение ЛНР. Власти ДНР также заявляют, что к концу августа на территории республики не будет украинских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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