26 июля 2022

В Челябинске строят новую дорогу к озеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Год Тефтелеву. Челябинск., чурилово, улица эльтонская
Дорога будет проложена уже к октябрю Фото:

В Челябинске началось строительство новой дороги к Первому озеру. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы ведутся в Чурилово, по улице 2-й Эльтонской подрядчиком ООО «Дорстройгрупп». Сумма контракта составила 173 млн рублей.

«Новую трассу строят от улицы Трашутина до Первого озера. Уже проведена отсыпка, скоро начнут закладывать щебеночное основание, бортовой камень и дорожную „одежду“. Ширина проезжей части составит 7,5 метров, тротуаров — три метра. Также будут сделаны широкие велодорожки, благоустроены придорожные зоны», — уточнили в пресс-службе.

Движение автомобилей по новой дороге планируют открыть уже к октябрю, чуть позже запустят общественный. транспорт. Следующим этапом развития микрорайона станет благоустройство береговой линии Первого озера.

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В Челябинске началось строительство новой дороги к Первому озеру. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы ведутся в Чурилово, по улице 2-й Эльтонской подрядчиком ООО «Дорстройгрупп». Сумма контракта составила 173 млн рублей. «Новую трассу строят от улицы Трашутина до Первого озера. Уже проведена отсыпка, скоро начнут закладывать щебеночное основание, бортовой камень и дорожную „одежду“. Ширина проезжей части составит 7,5 метров, тротуаров — три метра. Также будут сделаны широкие велодорожки, благоустроены придорожные зоны», — уточнили в пресс-службе. Движение автомобилей по новой дороге планируют открыть уже к октябрю, чуть позже запустят общественный. транспорт. Следующим этапом развития микрорайона станет благоустройство береговой линии Первого озера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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