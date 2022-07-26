В Челябинске строят новую дорогу к озеру

В Челябинске началось строительство новой дороги к Первому озеру. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы ведутся в Чурилово, по улице 2-й Эльтонской подрядчиком ООО «Дорстройгрупп». Сумма контракта составила 173 млн рублей.
«Новую трассу строят от улицы Трашутина до Первого озера. Уже проведена отсыпка, скоро начнут закладывать щебеночное основание, бортовой камень и дорожную „одежду“. Ширина проезжей части составит 7,5 метров, тротуаров — три метра. Также будут сделаны широкие велодорожки, благоустроены придорожные зоны», — уточнили в пресс-службе.
Движение автомобилей по новой дороге планируют открыть уже к октябрю, чуть позже запустят общественный. транспорт. Следующим этапом развития микрорайона станет благоустройство береговой линии Первого озера.
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