В Челябинске отменили торги федеральным имуществом на 43 млн

27 июля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Участок могут выставить на торги уже к концу года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске отменили торги федеральным имуществом на 43 млн рублей. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях Наталья Кадышева. С аукциона должны были продать крупный земельный участок с офисными зданиями, административными корпусами, складами. «Торги приостановлены по судебному решению. Арендатор ООО „УралТрансТрейдинг“ оспаривает наше решение по приватизации, пока имущество не выставляется на торги», — рассказала Кадышева. Предмет спора — земельный участок площадью 11 тысяч 787 квадратных метров в Ленинском районе вблизи Меридиана, Сибирского переезда и улицы Российской. На территории расположено 10 объектов недвижимого имущества: офисные здания, административные корпуса, склады, гаражи, проходная и овощехранилище. Сейчас здания пустуют, подключены к электроснабжению, но отключены от водо- и теплоснабжения. В целом объекты находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Несколько лет назад арендатор ООО «УралТрансТрейдинг» перестал вносить платежи и объект был изъят в пользу федеральной казны, что не устроило арендодателя. Суды продолжаются до сих пор. В МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях ожидают, что объект будет выставлен на торги уже к концу года.

В Челябинске отменили торги федеральным имуществом на 43 млн рублей. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях Наталья Кадышева. С аукциона должны были продать крупный земельный участок с офисными зданиями, административными корпусами, складами. «Торги приостановлены по судебному решению. Арендатор ООО „УралТрансТрейдинг“ оспаривает наше решение по приватизации, пока имущество не выставляется на торги», — рассказала Кадышева. Предмет спора — земельный участок площадью 11 тысяч 787 квадратных метров в Ленинском районе вблизи Меридиана, Сибирского переезда и улицы Российской. На территории расположено 10 объектов недвижимого имущества: офисные здания, административные корпуса, склады, гаражи, проходная и овощехранилище. Сейчас здания пустуют, подключены к электроснабжению, но отключены от водо- и теплоснабжения. В целом объекты находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Несколько лет назад арендатор ООО «УралТрансТрейдинг» перестал вносить платежи и объект был изъят в пользу федеральной казны, что не устроило арендодателя. Суды продолжаются до сих пор. В МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях ожидают, что объект будет выставлен на торги уже к концу года.