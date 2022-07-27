УГМК переломила спор о долгострое в самом центре Екатеринбурга

27 июля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Конфликт вокруг долгостроя длится с 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский областной суд назначил экспертизу долгостроя на Октябрьской площади Екатеринбурга, который принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину. На процедуре настаивало ООО «Навигатор» (связано с УГМК), которое выступает в процессе в качестве третьего лица. УГМК, таким образом, переламывает ход процесса. Споры вокруг недостроя длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая — принадлежала «Навигатору». Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем и благоустроить аллею. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Однако Верх-Исетский суд встал на его сторону. «Сегодня доводы прокуратуры, госжилинспекции и наши [облсуд] услышал. Принято решение: экспертизе быть. Ее будет проводить „31-й государственный проектный институт специального строительства“. Он не связан ни с одной из сторон», — рассказал URA.RU гендиректор ГК «Априори» Сергей Козлов, представляющий интересы «Навигатора». По его словам, накануне стороны («Навигатор» и Хабибуллин) встретились, и разговор показал готовность бизнесмена к диалогу. «Он готов сделать добровольную экспертизу с участием нас и его. Но просьба [Хабибуллина] убрать эту процедуру в виде судебной экспертизы, честно сказать, нас не впечатлила», — добавил Козлов. Он подчеркнул, что «Навигатор» не добивается сноса долгостроя, принадлежащего Хабибуллину, и не претендует на его землю («У него договор аренды на 49 лет. Как мы можем претендовать?!»). «Мы добиваемся простого решения: покажите нам как смежнику, что это здание не опасно [для нашего нового проекта и окружающих людей], что оно не рухнет. Оно действительно простояло очень много времени. И есть несколько экспертиз, которые говорят разное: что здание простоит еще столько же, что оно не простоит и что никто не изучал детально основные элементы постройки», — объяснил Козлов. Затраты на экспертизу берет на себя «Навигатор». Она продлится несколько месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский областной суд назначил экспертизу долгостроя на Октябрьской площади Екатеринбурга, который принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину. На процедуре настаивало ООО «Навигатор» (связано с УГМК), которое выступает в процессе в качестве третьего лица. УГМК, таким образом, переламывает ход процесса. Споры вокруг недостроя длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая — принадлежала «Навигатору». Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем и благоустроить аллею. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Однако Верх-Исетский суд встал на его сторону. «Сегодня доводы прокуратуры, госжилинспекции и наши [облсуд] услышал. Принято решение: экспертизе быть. Ее будет проводить „31-й государственный проектный институт специального строительства“. Он не связан ни с одной из сторон», — рассказал URA.RU гендиректор ГК «Априори» Сергей Козлов, представляющий интересы «Навигатора». По его словам, накануне стороны («Навигатор» и Хабибуллин) встретились, и разговор показал готовность бизнесмена к диалогу. «Он готов сделать добровольную экспертизу с участием нас и его. Но просьба [Хабибуллина] убрать эту процедуру в виде судебной экспертизы, честно сказать, нас не впечатлила», — добавил Козлов. Он подчеркнул, что «Навигатор» не добивается сноса долгостроя, принадлежащего Хабибуллину, и не претендует на его землю («У него договор аренды на 49 лет. Как мы можем претендовать?!»). «Мы добиваемся простого решения: покажите нам как смежнику, что это здание не опасно [для нашего нового проекта и окружающих людей], что оно не рухнет. Оно действительно простояло очень много времени. И есть несколько экспертиз, которые говорят разное: что здание простоит еще столько же, что оно не простоит и что никто не изучал детально основные элементы постройки», — объяснил Козлов. Затраты на экспертизу берет на себя «Навигатор». Она продлится несколько месяцев.