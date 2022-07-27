УГМК переломила спор о долгострое в самом центре Екатеринбурга

Свердловский областной суд назначил экспертизу долгостроя на Октябрьской площади Екатеринбурга, который принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину. На процедуре настаивало ООО «Навигатор» (связано с УГМК), которое выступает в процессе в качестве третьего лица. УГМК, таким образом, переламывает ход процесса.
Споры вокруг недостроя длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая — принадлежала «Навигатору». Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем и благоустроить аллею. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Однако Верх-Исетский суд встал на его сторону.
«Сегодня доводы прокуратуры, госжилинспекции и наши [облсуд] услышал. Принято решение: экспертизе быть. Ее будет проводить „31-й государственный проектный институт специального строительства“. Он не связан ни с одной из сторон», — рассказал URA.RU гендиректор ГК «Априори» Сергей Козлов, представляющий интересы «Навигатора».
По его словам, накануне стороны («Навигатор» и Хабибуллин) встретились, и разговор показал готовность бизнесмена к диалогу. «Он готов сделать добровольную экспертизу с участием нас и его. Но просьба [Хабибуллина] убрать эту процедуру в виде судебной экспертизы, честно сказать, нас не впечатлила», — добавил Козлов.
Он подчеркнул, что «Навигатор» не добивается сноса долгостроя, принадлежащего Хабибуллину, и не претендует на его землю («У него договор аренды на 49 лет. Как мы можем претендовать?!»). «Мы добиваемся простого решения: покажите нам как смежнику, что это здание не опасно [для нашего нового проекта и окружающих людей], что оно не рухнет. Оно действительно простояло очень много времени. И есть несколько экспертиз, которые говорят разное: что здание простоит еще столько же, что оно не простоит и что никто не изучал детально основные элементы постройки», — объяснил Козлов.
Затраты на экспертизу берет на себя «Навигатор». Она продлится несколько месяцев.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Свердловский областной суд назначил экспертизу долгостроя на Октябрьской площади Екатеринбурга, который принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину. На процедуре настаивало ООО «Навигатор» (связано с УГМК), которое выступает в процессе в качестве третьего лица. УГМК, таким образом, переламывает ход процесса. Споры вокруг недостроя длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая — принадлежала «Навигатору». Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем и благоустроить аллею. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Однако Верх-Исетский суд встал на его сторону. «Сегодня доводы прокуратуры, госжилинспекции и наши [облсуд] услышал. Принято решение: экспертизе быть. Ее будет проводить „31-й государственный проектный институт специального строительства“. Он не связан ни с одной из сторон», — рассказал URA.RU гендиректор ГК «Априори» Сергей Козлов, представляющий интересы «Навигатора». По его словам, накануне стороны («Навигатор» и Хабибуллин) встретились, и разговор показал готовность бизнесмена к диалогу. «Он готов сделать добровольную экспертизу с участием нас и его. Но просьба [Хабибуллина] убрать эту процедуру в виде судебной экспертизы, честно сказать, нас не впечатлила», — добавил Козлов. Он подчеркнул, что «Навигатор» не добивается сноса долгостроя, принадлежащего Хабибуллину, и не претендует на его землю («У него договор аренды на 49 лет. Как мы можем претендовать?!»). «Мы добиваемся простого решения: покажите нам как смежнику, что это здание не опасно [для нашего нового проекта и окружающих людей], что оно не рухнет. Оно действительно простояло очень много времени. И есть несколько экспертиз, которые говорят разное: что здание простоит еще столько же, что оно не простоит и что никто не изучал детально основные элементы постройки», — объяснил Козлов. Затраты на экспертизу берет на себя «Навигатор». Она продлится несколько месяцев.