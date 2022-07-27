Тагильчанин заявил, что угнал автомобиль с инструментами случайно

Полиция поймала угонщика с помощью камер видеонаблюдения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Житель Нижнего Тагила, задержанный за угон автомобиля, попытался убедить силовиков, что сделал это случайно, не подозревая, что его ключи подойдут к машине. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

«Задержанный [по подозрению в угоне ВАЗ-21110] помещен в изолятор временного содержания. Мужчина признался, что в тот вечер был нетрезв, по случайности при нем находились ключи от такой же машины, вот и решил проверить, подойдут или нет», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства.

Угонщика нашли по камерам видеонаблюдения. Автомобиль находился на улице Чайковского, где тагильчанин предположительно рассчитывал его спрятать. Дома у угонщика нашли украденные из машины инструменты. В суде готовятся избрать тагильчанину меру пресечения.

Ранее сообщалось об угонщиках, которые не смогли завершить начатое, бросив автомобиль у первого препятствия. После этого они подожгли пассажирское сидение и попытались убежать.