Тагильчанин заявил, что угнал автомобиль с инструментами случайно

Житель Нижнего Тагила, задержанный за угон автомобиля, попытался убедить силовиков, что сделал это случайно, не подозревая, что его ключи подойдут к машине. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
«Задержанный [по подозрению в угоне ВАЗ-21110] помещен в изолятор временного содержания. Мужчина признался, что в тот вечер был нетрезв, по случайности при нем находились ключи от такой же машины, вот и решил проверить, подойдут или нет», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства.
Угонщика нашли по камерам видеонаблюдения. Автомобиль находился на улице Чайковского, где тагильчанин предположительно рассчитывал его спрятать. Дома у угонщика нашли украденные из машины инструменты. В суде готовятся избрать тагильчанину меру пресечения.
Ранее сообщалось об угонщиках, которые не смогли завершить начатое, бросив автомобиль у первого препятствия. После этого они подожгли пассажирское сидение и попытались убежать.
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