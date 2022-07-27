Аналитик призвала США готовится к ядерным ударам России и КНР

28 июля 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

По словам эксперта, Америка должна быть готовой отразить одновременные удары двух своих соперников Фото: depositphotos.com Америке необходимо всегда быть готовой на случай одновременных ядерных ударов со стороны России и Китая. Об этом заявила аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер. «Если у нас есть возможности для того, чтобы применить свою стратегию в отношении одного обладающего ядерным оружием соперника, то нужно изменить ее таким образом, чтобы мы могли сделать это в отношении сразу двух. На мой взгляд, речь не идет о том, чтобы отразить ядерный удар России и ударить в ответ. Нам будет необходимо отразить удар, ответить России, и в то же время сохранить возможности для сдерживания Китая», — сказала Геллер, передает РИА «Новости». По ее словам, пока Вашингтон способен сдержать лишь одного ядерного соперника. По мнению американского политолога Ричарда Беттс, если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, то НАТО окажется в тупике из-за противоречия своих целей. С одной стороны, альянс захочет свести на нет любую стратегическую выгоду, которую Москва могла бы получить от взрыва; с другой стороны, он захочет избежать дальнейшей эскалации, отметил эксперт.

Америке необходимо всегда быть готовой на случай одновременных ядерных ударов со стороны России и Китая. Об этом заявила аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер. «Если у нас есть возможности для того, чтобы применить свою стратегию в отношении одного обладающего ядерным оружием соперника, то нужно изменить ее таким образом, чтобы мы могли сделать это в отношении сразу двух. На мой взгляд, речь не идет о том, чтобы отразить ядерный удар России и ударить в ответ. Нам будет необходимо отразить удар, ответить России, и в то же время сохранить возможности для сдерживания Китая», — сказала Геллер, передает РИА «Новости». По ее словам, пока Вашингтон способен сдержать лишь одного ядерного соперника. По мнению американского политолога Ричарда Беттс, если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, то НАТО окажется в тупике из-за противоречия своих целей. С одной стороны, альянс захочет свести на нет любую стратегическую выгоду, которую Москва могла бы получить от взрыва; с другой стороны, он захочет избежать дальнейшей эскалации, отметил эксперт.