Куйвашев даст миллиарды на выполнение нового задания Путина

Евгений Куйвашев пообещал 11 млрд уральским аграриям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловские власти выделят 11 млрд рублей на поддержку аграриев, которые, как требовал президент РФ Владимир Путин, должны обеспечить регион продуктами собственного производства. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«7,6 млрд рублей мы возьмем из областного бюджета, еще 3,3 млрд пойдут из внебюджетных источников. Кроме того, рассчитываем на помощь и из федерального бюджета. Деньги будут выделяться до 2027 года и пойдут нашим агрофирмам, которые занимаются растениеводством, животноводством, мясным скотоводством. Мы будем поддерживать и небольшие фермы, и начинающих аграриев», — заявил Куйвашев по итогам заседания.

Губернатор подчеркнул, что область должна увеличивать производство местных продуктов. Возможно это, заметил Куйвашев, только если в свердловские села приедут профессионалы. Их в скором времени начнут завлекать «подъемными» выплатами. «В идеале мы должны кормить не только себя, но и всю Россию», — обозначил глава региона.

Впервые о необходимости наполнить рынок свердловскими продуктами Куйвашев заявил в середине июля — на выездном заседании антикризисного штаба в Красноуфимске. Губернатор подчеркивал, что эту задачу регионам ставил лично президент Путин. Рассуждая о перспективах, Куйвашев допускал, что Свердловская область способна накормить не только себя и Россию, но и другие страны.