Пенсионер нашел в челябинской реке труп массажистки

В Троицке (Челябинская область) пенсионер-рыбак обнаружил труп женщины на реке Уй в районе подвесного моста. Как сообщил URA.RU источник, утонувшая женщина оказалась массажистом местной больницы.
«В правоохранительные органы поступило сообщение от местного рыбака, который заметил в районе подвесного моста через реку Уй утонувшего человека. Спасатели Троицкого отряда на лодке обследовали место и почти на середине реки, в 60 метрах от берега обнаружили и транспортировали на берег тело погибшей женщины», — заявили URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Источник URA.RU отметил, что погибшая женщина 1962 года рождения. Она работала массажистом в ГБУЗ «Областная больница города Троицк». Причина смерти женщины устанавливается.
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