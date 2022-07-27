27 июля 2022

Пенсионер нашел в челябинской реке труп массажистки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , мчс, море, озеро, спасатель, водоем, вода
Спасатели извлекли тело женщины на середине реки Уй (фото из архива) Фото:

В Троицке (Челябинская область) пенсионер-рыбак обнаружил труп женщины на реке Уй в районе подвесного моста. Как сообщил URA.RU источник, утонувшая женщина оказалась массажистом местной больницы.

«В правоохранительные органы поступило сообщение от местного рыбака, который заметил в районе подвесного моста через реку Уй утонувшего человека. Спасатели Троицкого отряда на лодке обследовали место и почти на середине реки, в 60 метрах от берега обнаружили и транспортировали на берег тело погибшей женщины», — заявили URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Источник URA.RU отметил, что погибшая женщина 1962 года рождения. Она работала массажистом в ГБУЗ «Областная больница города Троицк». Причина смерти женщины устанавливается.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Троицке (Челябинская область) пенсионер-рыбак обнаружил труп женщины на реке Уй в районе подвесного моста. Как сообщил URA.RU источник, утонувшая женщина оказалась массажистом местной больницы. «В правоохранительные органы поступило сообщение от местного рыбака, который заметил в районе подвесного моста через реку Уй утонувшего человека. Спасатели Троицкого отряда на лодке обследовали место и почти на середине реки, в 60 метрах от берега обнаружили и транспортировали на берег тело погибшей женщины», — заявили URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области. Источник URA.RU отметил, что погибшая женщина 1962 года рождения. Она работала массажистом в ГБУЗ «Областная больница города Троицк». Причина смерти женщины устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...