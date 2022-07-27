Пенсионер нашел в челябинской реке труп массажистки

28 июля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Спасатели извлекли тело женщины на середине реки Уй (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) пенсионер-рыбак обнаружил труп женщины на реке Уй в районе подвесного моста. Как сообщил URA.RU источник, утонувшая женщина оказалась массажистом местной больницы. «В правоохранительные органы поступило сообщение от местного рыбака, который заметил в районе подвесного моста через реку Уй утонувшего человека. Спасатели Троицкого отряда на лодке обследовали место и почти на середине реки, в 60 метрах от берега обнаружили и транспортировали на берег тело погибшей женщины», — заявили URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области. Источник URA.RU отметил, что погибшая женщина 1962 года рождения. Она работала массажистом в ГБУЗ «Областная больница города Троицк». Причина смерти женщины устанавливается.

В Троицке (Челябинская область) пенсионер-рыбак обнаружил труп женщины на реке Уй в районе подвесного моста. Как сообщил URA.RU источник, утонувшая женщина оказалась массажистом местной больницы. «В правоохранительные органы поступило сообщение от местного рыбака, который заметил в районе подвесного моста через реку Уй утонувшего человека. Спасатели Троицкого отряда на лодке обследовали место и почти на середине реки, в 60 метрах от берега обнаружили и транспортировали на берег тело погибшей женщины», — заявили URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области. Источник URA.RU отметил, что погибшая женщина 1962 года рождения. Она работала массажистом в ГБУЗ «Областная больница города Троицк». Причина смерти женщины устанавливается.