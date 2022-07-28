В свердловском городе споет автор популярнейшего трека на YouTube

Выступление исполнителя пройдет в Серове в 22:00 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Сысерть на День города 6 августа приедет певец Shaman — автор трека «Я русский», который сейчас находится на первом месте в трендах видеохостинга YouTube. Об этом говорится в афише мероприятий города.

«Выступление пройдет в рамках Дня города в 22:00. Центральная сцена, придворцовая площадь», — говорится на официальном сайте музыканта. Там подчеркнули, что вход на площадку будет свободным. В конце Дня города горожан ждет фейерверк.

Также на Дне города будут организованы выступления местных коллективов. Для детей будет организована отдельная зона.

Трек «Я русский» набрал 4,8 млн просмотров и на данный момент находится на первом месте в трендах YouTube. сам певец рассказывал, что композиция стала популярной, потому что «спета от души». Число подписчиков исполнителя в соцсетях музыканта достигло почти 3 млн.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за два дня выступят Билан, Бузова, Niletto и Rasa. Екатеринбуржцев ждет крупное музыкальное мероприятие Summer Fest. Последним крупным музыкальным фестивалем, прошедшим в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге, стала «Ночь музыки».