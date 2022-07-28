В свердловском городе споет автор популярнейшего трека на YouTube

Сысерть на День города 6 августа приедет певец Shaman — автор трека «Я русский», который сейчас находится на первом месте в трендах видеохостинга YouTube. Об этом говорится в афише мероприятий города.
«Выступление пройдет в рамках Дня города в 22:00. Центральная сцена, придворцовая площадь», — говорится на официальном сайте музыканта. Там подчеркнули, что вход на площадку будет свободным. В конце Дня города горожан ждет фейерверк.
Также на Дне города будут организованы выступления местных коллективов. Для детей будет организована отдельная зона.
Трек «Я русский» набрал 4,8 млн просмотров и на данный момент находится на первом месте в трендах YouTube. сам певец рассказывал, что композиция стала популярной, потому что «спета от души». Число подписчиков исполнителя в соцсетях музыканта достигло почти 3 млн.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за два дня выступят Билан, Бузова, Niletto и Rasa. Екатеринбуржцев ждет крупное музыкальное мероприятие Summer Fest. Последним крупным музыкальным фестивалем, прошедшим в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге, стала «Ночь музыки».
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Сысерть на День города 6 августа приедет певец Shaman — автор трека «Я русский», который сейчас находится на первом месте в трендах видеохостинга YouTube. Об этом говорится в афише мероприятий города. «Выступление пройдет в рамках Дня города в 22:00. Центральная сцена, придворцовая площадь», — говорится на официальном сайте музыканта. Там подчеркнули, что вход на площадку будет свободным. В конце Дня города горожан ждет фейерверк. Также на Дне города будут организованы выступления местных коллективов. Для детей будет организована отдельная зона. Трек «Я русский» набрал 4,8 млн просмотров и на данный момент находится на первом месте в трендах YouTube. сам певец рассказывал, что композиция стала популярной, потому что «спета от души». Число подписчиков исполнителя в соцсетях музыканта достигло почти 3 млн. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за два дня выступят Билан, Бузова, Niletto и Rasa. Екатеринбуржцев ждет крупное музыкальное мероприятие Summer Fest. Последним крупным музыкальным фестивалем, прошедшим в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге, стала «Ночь музыки».