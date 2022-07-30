МО предупредило о размещении РСЗО в Харьковском колледже

31 июля 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Мизинцев доложил, что население умышлено не уведомляется о размещении оружия на их территории Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie Украинские боевики намеренно разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) в машиностроительном колледже Харькова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харькове на территории машиностроительного колледжа (ул. Генерала Момота) размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — написано на официальном сайте МО. Кроме того, подразделения территориальной обороны заняли агротехнический колледж в Измаиле в Одесской области. При этом на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. Также в Артемовске (ДНР) в педагогическом училище военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили свою бронетехнику и артиллерию. Сообщается, что в помещениях учреждения под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.

Украинские боевики намеренно разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) в машиностроительном колледже Харькова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харькове на территории машиностроительного колледжа (ул. Генерала Момота) размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — написано на официальном сайте МО. Кроме того, подразделения территориальной обороны заняли агротехнический колледж в Измаиле в Одесской области. При этом на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. Также в Артемовске (ДНР) в педагогическом училище военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили свою бронетехнику и артиллерию. Сообщается, что в помещениях учреждения под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.