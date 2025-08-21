Россиян предупредили о возможном изъятии водительских прав после похода к врачу

В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, позволяющий ГИБДД получать медицинские сведения о водителях напрямую от медучреждений для контроля здоровья. Об этом пишет РБК.
«Аннулировать водительские удостоверения можно будет по диагнозу, установленному на внеочередном посещении врача», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что информация о наличии у человека заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, будет направляться в ГИБДД
Также сообщается, что теперь аннулировать права смогут не только по итогам медкомиссии, которая требуется раз в десять лет, но и при появлении новых противопоказаний. Водителям с диагнозами предоставят месяц на лечение и повторное обследование. Если после реабилитации противопоказания будут сняты, права вернут.
