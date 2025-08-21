Россиян предупредили о возможном изъятии водительских прав после похода к врачу

РБК: аннулировать водительские удостоверения можно будет по диагнозу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГИБДД будут получать медицинские сведения о водителях напрямую от медучреждений
ГИБДД будут получать медицинские сведения о водителях напрямую от медучреждений Фото:

В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, позволяющий ГИБДД получать медицинские сведения о водителях напрямую от медучреждений для контроля здоровья. Об этом пишет РБК.

«Аннулировать водительские удостоверения можно будет по диагнозу, установленному на внеочередном посещении врача», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что информация о наличии у человека заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, будет направляться в ГИБДД

Также сообщается, что теперь аннулировать права смогут не только по итогам медкомиссии, которая требуется раз в десять лет, но и при появлении новых противопоказаний. Водителям с диагнозами предоставят месяц на лечение и повторное обследование. Если после реабилитации противопоказания будут сняты, права вернут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, позволяющий ГИБДД получать медицинские сведения о водителях напрямую от медучреждений для контроля здоровья. Об этом пишет РБК. «Аннулировать водительские удостоверения можно будет по диагнозу, установленному на внеочередном посещении врача», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что информация о наличии у человека заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, будет направляться в ГИБДД Также сообщается, что теперь аннулировать права смогут не только по итогам медкомиссии, которая требуется раз в десять лет, но и при появлении новых противопоказаний. Водителям с диагнозами предоставят месяц на лечение и повторное обследование. Если после реабилитации противопоказания будут сняты, права вернут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...