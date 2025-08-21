На Украине назвали новые места для встречи Путина и Зеленского

В качестве площадок для возможной встречи президентов России, США и Украины рассматриваются Ватикан, Женева, Стамбул и Саудовская Аравия. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Будапешт, который упоминался в последние дни, не является приоритетным вариантом.
"Мы пока не знаем, [где это произойдет]. Разные места в списке: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия. Будапешт называется, разумеется, в память о невыполненном соглашении 1994 года, но эта локация не пользуется предпочтением", — заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По его словам, вначале предполагаются двусторонние переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, после чего возможен трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа. Он также отметил, что Москва как место встречи не рассматривается.
По словам главы офиса Зеленского, Киев рассчитывает на привлечение Китая к процессу урегулирования. Ермак отметил, что на данный момент Пекин не участвует в подготовке переговоров, но выразил надежду, что это вскоре произойдет.
Он подчеркнул, что вопрос территорий будет решаться только на уровне лидеров. Ермак признал, что украинские войска не могут вернуть все утраченные регионы силовым путем.
В настоящее время в различных странах активно обсуждается вероятность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Инициатива организации возможного саммита исходит как от самих государств, так и становится предметом многочисленных спекуляций в средствах массовой информации, которые выдвигают предположения относительно потенциального места встречи лидеров. Однако на сегодняшний день ни Россия, ни Украина, ни Соединенные Штаты официально не объявляли, в каком городе или стране может пройти этот саммит.
