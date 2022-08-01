Двое мужчин выловили большую рыбу в районе Плотинки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в районе Плотинки рыбаки достали из Исети большую рыбу. Видео поделился очевидец в соцсетях.

«Читатели пишут, что в Исети поймали большую рыбу», — сообщил telegram-канал «Свет Екатеринбург». К сообщению прикреплено видео, на котором видно, как двое мужчин с удочками вытаскивают на берег огромную рыбу. Они рыбачили на обмелевшем участке набережной недалеко от Плотинки.

Ранее URA.RU сообщало о рыбаке, который поймал в свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду. Мужчина объяснил, что сделал это, следуя определенной философии, в основе которой — бережное отношение к рыбе.