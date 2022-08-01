01 августа 2022

В центре Екатеринбурга из реки выловили огромную рыбу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, рыба, форель
Двое мужчин выловили большую рыбу в районе Плотинки Фото:

В Екатеринбурге в районе Плотинки рыбаки достали из Исети большую рыбу. Видео поделился очевидец в соцсетях.

«Читатели пишут, что в Исети поймали большую рыбу», — сообщил telegram-канал «Свет Екатеринбург». К сообщению прикреплено видео, на котором видно, как двое мужчин с удочками вытаскивают на берег огромную рыбу. Они рыбачили на обмелевшем участке набережной недалеко от Плотинки.

Ранее URA.RU сообщало о рыбаке, который поймал в свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду. Мужчина объяснил, что сделал это, следуя определенной философии, в основе которой — бережное отношение к рыбе.

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В Екатеринбурге в районе Плотинки рыбаки достали из Исети большую рыбу. Видео поделился очевидец в соцсетях. «Читатели пишут, что в Исети поймали большую рыбу», — сообщил telegram-канал «Свет Екатеринбург». К сообщению прикреплено видео, на котором видно, как двое мужчин с удочками вытаскивают на берег огромную рыбу. Они рыбачили на обмелевшем участке набережной недалеко от Плотинки. Ранее URA.RU сообщало о рыбаке, который поймал в свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду. Мужчина объяснил, что сделал это, следуя определенной философии, в основе которой — бережное отношение к рыбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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