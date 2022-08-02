В «Столото» пермякам назвали самые выигрышные лотереи

За июнь — июль пермяки купили более 314 тыс. лотерейных билетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Покупатель билета «Жилищной лотереи» в Перми стал обладателем самого крупного за прошедшие два месяца приза. Пермяк выиграл четыре млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Выигрыш по билету жителя Пермского края в „Жилищной лотерее“ — четыре млн рублей», — поделились в гослотерее. На втором месте по сумме выигрыша оказался пермяк с суперпризом в три млн рублей в лотерее «Все или ничего».

Также еще один житель Прикамья выиграл 500 тысяч в «Золотой подкове», еще двое получили награду в 450 и 361 тысячу рублей в «Рапидо» и «Спортлото 4 из 20», соответственно. Всего с начала лета пермяки выиграли почти 90 млн рублей, купив более 314 тысяч лотерейных билетов.