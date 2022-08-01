01 августа 2022

Челябинцев просят вернуться к ношению масок

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время режима самоизоляции. Магнитогорск, медицинская маска, парк металлургов, респираторная маска, памятник дворнику и сантехнику
Региональный Роспотребнадзор выдал рекомендации по использованию масок в эпидсезон Фото:

Жителей Челябинской области просят вернуться к ношению масок в период обострения коронавирусной инфекции. Рекомендации по профилактике COVID-19 опубликованы на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Гражданам рекомендовано соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), в том числе в общественных местах и общественном транспорте. В эпидсезон при ухудшении ситуации рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (магазины, транспорт и др.)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области.

Согласно оперативной сводке минздрава области, количество заболевших коронавирусом в регионе увеличивается ежедневно. 2 августа было зафиксировано 203 новых случая заражения. Всего заболевших за все время пандемии в области насчитывается около 339 тысяч человек.

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Жителей Челябинской области просят вернуться к ношению масок в период обострения коронавирусной инфекции. Рекомендации по профилактике COVID-19 опубликованы на сайте регионального Роспотребнадзора. «Гражданам рекомендовано соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), в том числе в общественных местах и общественном транспорте. В эпидсезон при ухудшении ситуации рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (магазины, транспорт и др.)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области. Согласно оперативной сводке минздрава области, количество заболевших коронавирусом в регионе увеличивается ежедневно. 2 августа было зафиксировано 203 новых случая заражения. Всего заболевших за все время пандемии в области насчитывается около 339 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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