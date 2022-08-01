Челябинцев просят вернуться к ношению масок

Жителей Челябинской области просят вернуться к ношению масок в период обострения коронавирусной инфекции. Рекомендации по профилактике COVID-19 опубликованы на сайте регионального Роспотребнадзора.
«Гражданам рекомендовано соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), в том числе в общественных местах и общественном транспорте. В эпидсезон при ухудшении ситуации рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (магазины, транспорт и др.)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области.
Согласно оперативной сводке минздрава области, количество заболевших коронавирусом в регионе увеличивается ежедневно. 2 августа было зафиксировано 203 новых случая заражения. Всего заболевших за все время пандемии в области насчитывается около 339 тысяч человек.
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Жителей Челябинской области просят вернуться к ношению масок в период обострения коронавирусной инфекции. Рекомендации по профилактике COVID-19 опубликованы на сайте регионального Роспотребнадзора. «Гражданам рекомендовано соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), в том числе в общественных местах и общественном транспорте. В эпидсезон при ухудшении ситуации рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (магазины, транспорт и др.)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области. Согласно оперативной сводке минздрава области, количество заболевших коронавирусом в регионе увеличивается ежедневно. 2 августа было зафиксировано 203 новых случая заражения. Всего заболевших за все время пандемии в области насчитывается около 339 тысяч человек.