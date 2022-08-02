Депутат Госдумы: США и Украину объединяет «логика фашистов»

США одобряют Украине обстрелы мирного населения Донбасса, заявил Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска пользуются тактикой США, когда устраивают обстрелы мирного населения, чтобы они влияли на действующий режим. Именно эта «логика фашистов» объединяет украинские и американские власти, считает зампред Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Те цели, которые намечает [разведка США], связаны с мирными жителями и вполне американцев устраивают. Потому что в их логике давление мирных жителей на политическую власть — это всегда успешный козырь», — заявил Олег Матвейчев в интервью Life . По его словам, именно эта «логика фашистов» объединяет президента Украины Владимира Зеленского с американским правительством.

Парламентарий напомнил, что США действовали по той же схеме, когда бомбили мирные города в Германии и Японии в годы Второй мировой войны. Также он подчеркнул, что скоро годовщина со дня бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые с военной точки зрения не было необходимости подвергать ядерным ударам.

Ранее представитель Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Киев консультируется с США перед тем, как нанести удар с помощью РСЗО HIMARS. Соответствующее заявление было зафиксировано Министерством обороны России.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала, страны Запада увеличили военную помощь Киеву. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS.