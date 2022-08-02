Минобороны России уличило США в ведении боев за ВСУ

02 августа 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Скибицкий признался, что ВСУ обстреливали города по указу Вашингтона, сообщили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные руководствовались указаниями американских кураторов, выполняя обстрелы территорий своей страны. Это следует из заявления заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого, сообщили в Минобороны России. «Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня „HIMARS“», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале. В Минобороны указали на то, как Скибицкий в разговоре с британскими журналистами издания «The Telegraph» признался в курировании украинской армии американскими спецслужбами. «Перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью», — процитировали замглаву украинской разведки в ведомстве. Это заявление является неопровержимым доказательством участия администрации президента США Джо Байдена в обстрелах украинских территорий, объяснили в Минобороны. «Больше ни у кого на Украине и в мире не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами „HIMARS“ по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном», — говорится в публикации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные руководствовались указаниями американских кураторов, выполняя обстрелы территорий своей страны. Это следует из заявления заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого, сообщили в Минобороны России. «Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня „HIMARS“», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале. В Минобороны указали на то, как Скибицкий в разговоре с британскими журналистами издания «The Telegraph» признался в курировании украинской армии американскими спецслужбами. «Перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью», — процитировали замглаву украинской разведки в ведомстве. Это заявление является неопровержимым доказательством участия администрации президента США Джо Байдена в обстрелах украинских территорий, объяснили в Минобороны. «Больше ни у кого на Украине и в мире не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами „HIMARS“ по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном», — говорится в публикации.