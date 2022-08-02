Челябинский губернатор призвал открыть авиарейсы со странами ШОС

Алексей Текслер призвал активировать туристический потенциал стран-партнеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Ташкент (Узбекистан) призвал к открытию прямых межрегиональных авиарейсов между странами, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона 3 августа, это заявление Текслер сделал в рамках пленарного заседания III Форума глав регионов стран ШОС.

«Через использование туристических возможностей можно обеспечить развитие авиасообщения, в целом увеличить контакты и экономическое взаимодействие между регионами стран ШОС. Для этого нам нужны совместные турпродукты, создание туров выходного дня для приграничных территорий, — заявил губернатор.

Текслер также предложил участникам Форума запустить пробные рейсы. Он отметил, что власти Челябинской области готовы разработать портал, где будет аккумулирована информация о туристическом потенциале России и региона.

Губернатор также выдвинул ряд предложений, которые могут быть реализованы по итогам Форума. Речь идет о создании единого портала с информацией обо всех имеющихся в регионах стран ШОС транспортно-логистических хабах и их тарифах.

Текслер вылетел в Республику Узбекистан 2 августа и возглавил на Форуме российскую делегацию. В этом году ШОС посвящен перспективам развития внутрирегиональной торговли.