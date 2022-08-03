03 августа 2022

ОПГ медиков из Нижневартовска грозит восемь лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики из Нижневартовска подделывали и торговали QR-кодами и справками Фото:

Участникам, а также организатору ОПГ врачей из Нижневартовска грозит до восьми лет лишения свободы за подделку и торговлю фальшивыми медицинскими документами. Об этом URA.RU рассказали в СУ СК по ХМАО.

«Организатор преступной деятельности будет определен по результатам расследования и с учетом всех собранных доказательств. Наказание как исполнителю, так и организатору преступления определяется в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей УК РФ. Однако максимальное наказание по тем статьям, которые возбуждены — до 8 лет лишения свободы», — сказали в следственном комитете.

В следкоме добавили, что личность организатора и его должность будет раскрыта после завершения расследования. Однако по информации источника в силовых структурах организатором преступной схемы считается директор «Центра гигиенического образования и здоровья» Гульназ Еникеева. Преступную деятельность по продаже поддельных справок о вакцинации и QR-кодов они, совместно еще с семью подельниками, вели с июня по ноябрь 2021 года.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО раскрыта ОПГ, продававшая поддельные QR-коды. Изъяты мобильные телефоны и документы, а также черновики и банковские карты подозреваемых. По версии следствия, ОПГ продала поддельные QR-коды не менее 14 раз.

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Участникам, а также организатору ОПГ врачей из Нижневартовска грозит до восьми лет лишения свободы за подделку и торговлю фальшивыми медицинскими документами. Об этом URA.RU рассказали в СУ СК по ХМАО. «Организатор преступной деятельности будет определен по результатам расследования и с учетом всех собранных доказательств. Наказание как исполнителю, так и организатору преступления определяется в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей УК РФ. Однако максимальное наказание по тем статьям, которые возбуждены — до 8 лет лишения свободы», — сказали в следственном комитете. В следкоме добавили, что личность организатора и его должность будет раскрыта после завершения расследования. Однако по информации источника в силовых структурах организатором преступной схемы считается директор «Центра гигиенического образования и здоровья» Гульназ Еникеева. Преступную деятельность по продаже поддельных справок о вакцинации и QR-кодов они, совместно еще с семью подельниками, вели с июня по ноябрь 2021 года. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО раскрыта ОПГ, продававшая поддельные QR-коды. Изъяты мобильные телефоны и документы, а также черновики и банковские карты подозреваемых. По версии следствия, ОПГ продала поддельные QR-коды не менее 14 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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