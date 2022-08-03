В Челябинске завершили обкатку первого низкопольного трамвая

В Челябинске завершили обкатку двух новых низкопольных трамваев, изготовленных для города на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ). Об этом URA.RU сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.
«Была проведена обкатка трамваев модели 71-628. Обкатка завершена», — сообщил URA.RU Егоров
В пресс-службе миндора области уточнили, что всего в 2022 года в столицу Южного Урала будет поставлено 30 вагонов. Там отметили удобства новых трамваев. Вагоны получили современные технологии. В них имеются кондиционеры мощностью 28 ватт уменьшенной шумности, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и мультимедийный комплекс, доработанный с учетом пожеланий пассажиров.
Еще одним существенным преимуществом новых трамваев является то, что они могут двигаться, как одиночным вагоном, так и в составе поезда из нескольких вагонов, сцепленных в один подвижной состав. Этот способ называется движением по системе многих единиц.
Трамваи проходили обкатку с 3 июля. За это время вагоны прошли порядка 50 километров. В общей сложности с обновлением трамвайного парка в город поступит 80 современных вагонов. На первые 30, которые поставят в этом году, было выделено 1,8 млрд рублей. Глава региона Алексей Текслер по достоинству оценил новые трамваи. Он отметил, что в другие города области также будет закупаться общественный транспорт.
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