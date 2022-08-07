Челябинец получил реальный срок за секс с 13-летней подругой

08 августа 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Молодой человек до приговора полгода содержался под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Челябинске приговорил к трем годам в колонии общего режима 19-летнего юношу, виновного в половом сношении с 13-летней школьницей. Встречаться с девочкой он начал, когда ей было 11 лет, но интимные отношения у них начались спустя два года, рассказал источник URA.RU в суде. «Зимой 2022 года 18-летнего на тот момент юношу задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки. С тех пор он содержался под стражей, но сразу говорил, что насилия не было, а с девушкой он встречался до начала интимных отношений на протяжении двух лет. В итоге суд с учетом экспертизы, которая показала, что школьница осознавала то, что с ней происходит и не находилась в беспомощном состоянии, переквалифицировал преступление с ч. 4 ст. 131 („Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста“) на ч. 3 ст. 134 УК РФ („Половое сношение с лицом от 12-ти до 14-ти лет“) и назначил парню три года в колонии общего режима», — рассказал источник. Родители молодых людей знали об их отношениях, были против них и предупреждали парня о том, что с девочкой нельзя заниматься сексом. При этом мама девочки пьет, поэтому ее помещали в социально-реабилитационный центр, откуда она и сбегала к своему другу. После одного из побегов их отношения вскрылись. Парня при этом характеризуют положительно, называют романтиком. В пресс-службу суда был направлен запрос. Поскольку преступление касается половой неприкосновенности несовершеннолетней дело было рассмотрено в закрытом порядке. Комментарии по таким делам в суде не дают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд в Челябинске приговорил к трем годам в колонии общего режима 19-летнего юношу, виновного в половом сношении с 13-летней школьницей. Встречаться с девочкой он начал, когда ей было 11 лет, но интимные отношения у них начались спустя два года, рассказал источник URA.RU в суде. «Зимой 2022 года 18-летнего на тот момент юношу задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки. С тех пор он содержался под стражей, но сразу говорил, что насилия не было, а с девушкой он встречался до начала интимных отношений на протяжении двух лет. В итоге суд с учетом экспертизы, которая показала, что школьница осознавала то, что с ней происходит и не находилась в беспомощном состоянии, переквалифицировал преступление с ч. 4 ст. 131 („Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста“) на ч. 3 ст. 134 УК РФ („Половое сношение с лицом от 12-ти до 14-ти лет“) и назначил парню три года в колонии общего режима», — рассказал источник. Родители молодых людей знали об их отношениях, были против них и предупреждали парня о том, что с девочкой нельзя заниматься сексом. При этом мама девочки пьет, поэтому ее помещали в социально-реабилитационный центр, откуда она и сбегала к своему другу. После одного из побегов их отношения вскрылись. Парня при этом характеризуют положительно, называют романтиком. В пресс-службу суда был направлен запрос. Поскольку преступление касается половой неприкосновенности несовершеннолетней дело было рассмотрено в закрытом порядке. Комментарии по таким делам в суде не дают.