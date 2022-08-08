Reuters: РФ и Украина подписали соглашение о вывозе зерна

Москва и Киев договорились, что военные корабли, самолеты или беспилотники не могут находиться в радиусе 10 морских миль от судов с украинским зерном, которые двигаются в оговоренном безопасном коридоре. Об этом стало известно из распоряжения руководства по осуществлению соглашения о вывозе зерна, которое было подписано в конце июля представителями России, Украины, Турции и ООН.
«Стороны не осуществят никаких атак против торговых или других гражданских судов и портовой инфраструктуры, которая вовлечена в инициативу», — говорится в документе, передает Reuters. «Ни одно военное судно, самолет, БПЛА (дрон) не будут приближаться на расстояние ближе 10 морских миль к торговому судну, идущему по морскому гуманитарному коридору, не включая территориальные воды Украины», — подчеркивается в документе.
Ранее Россия, ООН, Турция и Украина подписали ряд соглашений, направленных на урегулирование вопроса вывоза украинского зерна. Благодаря им станет возможным экспортировать зерно с Украины. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы 1 августа.
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