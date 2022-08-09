Власти города в ХМАО проиграли дорожникам суд на миллионы

Властям Лянтора присудили вернуть задолженность в размере 24,2 млн Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление проиграло суд против ООО производственно-коммерческая фирма «Интеграция», которая занималась содержанием объектов дорожного хозяйства города. Об этом сообщает арбитражный суд ХМАО.

«В иске от лянторского хозяйственно-эксплуатационного управления отказать полностью, встречный от ООО „Интеграция“ удовлетворить полностью. Теперь власти города в ХМАО должны компании почти 25 миллионов рублей», — уточняется в документах суда.

В конце 2021 года муниципальное учреждение подало в арбитраж иск о расторжении контракта на оказание услуг и взыскании штрафов на 1,9 миллионов. Однако, «Интеграция» направила встречный иск о получении задолженности на 24,2 млн рублей. Мэрия города участвовал в деле как третье лицо со стороны истца, то есть Лянторского хозяйственно-эксплуатационного управления.

Ранее, контрольно-счетная палата Сургутского района ХМАО выявила нецелевые и неэффективные траты бюджета в мэрии Лянтора на сумму около семи миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство уведомило главу города Сергея Махиню.