Реперу подарили книгу «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Блогер Анастасия Ивлеева подарила своему бывшему мужу реперу Элджею книгу своей коллеги «по цеху» из Челябинска Натальи Красновой «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума». Подарок Ивлеева вручила в рамках своего влога.

«И я еще купила тебе книгу. Конечно, это не часы за 10 миллионов…», — сказала Ивлеева, вручая подарок.

Краснова, узнав о том, что коллега выбрала ее книгу в качестве подарка бывшему супругу, отметила в своем telegram-канале, что по выражению лица Элджея сложно сказать что-то однозначное. Как будто он и рад, и не рад одновременно.

Книга «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума» была написана Красновой в 2020 году. Согласно описанию, приведенном на сайте «Лабиринт», эта книга для женщин, которые мечтают наконец-то стать сильными и видеть смысл своего существования не в «хоть и плохоньком, зато своем мужичке» рядом, а в том, чтобы быть по-настоящему счастливой.

Краснова пережила два развода. Первым мужем блогера был ее коллега по КВН Александр Алымов. От него она родила двоих мальчиков-близнецов. С 2014 по 2020 год Краснова была замужем за американским хоккеистом Дероном Куином. 9 июля 2021 года Краснова в третий раз вышла замуж. Супруг младше Красновой на 16 лет.