Блогер Анастасия Ивлеева подарила своему бывшему мужу реперу Элджею книгу своей коллеги «по цеху» из Челябинска Натальи Красновой «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума». Подарок Ивлеева вручила в рамках своего влога.
«И я еще купила тебе книгу. Конечно, это не часы за 10 миллионов…», — сказала Ивлеева, вручая подарок.
Краснова, узнав о том, что коллега выбрала ее книгу в качестве подарка бывшему супругу, отметила в своем telegram-канале, что по выражению лица Элджея сложно сказать что-то однозначное. Как будто он и рад, и не рад одновременно.
Книга «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума» была написана Красновой в 2020 году. Согласно описанию, приведенном на сайте «Лабиринт», эта книга для женщин, которые мечтают наконец-то стать сильными и видеть смысл своего существования не в «хоть и плохоньком, зато своем мужичке» рядом, а в том, чтобы быть по-настоящему счастливой.
Краснова пережила два развода. Первым мужем блогера был ее коллега по КВН Александр Алымов. От него она родила двоих мальчиков-близнецов. С 2014 по 2020 год Краснова была замужем за американским хоккеистом Дероном Куином. 9 июля 2021 года Краснова в третий раз вышла замуж. Супруг младше Красновой на 16 лет.
Блогер Анастасия Ивлеева подарила своему бывшему мужу реперу Элджею книгу своей коллеги «по цеху» из Челябинска Натальи Красновой «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума». Подарок Ивлеева вручила в рамках своего влога. «И я еще купила тебе книгу. Конечно, это не часы за 10 миллионов…», — сказала Ивлеева, вручая подарок. Краснова, узнав о том, что коллега выбрала ее книгу в качестве подарка бывшему супругу, отметила в своем telegram-канале, что по выражению лица Элджея сложно сказать что-то однозначное. Как будто он и рад, и не рад одновременно. Книга «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума» была написана Красновой в 2020 году. Согласно описанию, приведенном на сайте «Лабиринт», эта книга для женщин, которые мечтают наконец-то стать сильными и видеть смысл своего существования не в «хоть и плохоньком, зато своем мужичке» рядом, а в том, чтобы быть по-настоящему счастливой. Краснова пережила два развода. Первым мужем блогера был ее коллега по КВН Александр Алымов. От него она родила двоих мальчиков-близнецов. С 2014 по 2020 год Краснова была замужем за американским хоккеистом Дероном Куином. 9 июля 2021 года Краснова в третий раз вышла замуж. Супруг младше Красновой на 16 лет.