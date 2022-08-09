09 августа 2022

В Челябинской области бизнесменам раздадут по 10 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский бизнес получит миллионы на компенсации процентов по займам Фото:
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В Челябинской области предпринимателям предложили получить субсидии в сумме до 10 миллионов рублей каждому. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития, из областного бюджета выделено по 250 миллионов рублей.

«Предприниматели Челябинской области могут получить 10 миллионов рублей в качестве субсидии. В рамках первого транша дополнительных региональных антисанкционных мер из областного бюджета выделено 250 миллионов рублей», — рассказали URA.RU в министерстве.

Средства предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства. Деньги можно потратить на уплату процентов по банковским кредитам, лизингам, займам. Важно, чтобы заем был получен после 1 марта 2022 года. В этом случае компании смогут возместить до половины затрат.

Требование властей: предприятие должно вести один из утвержденных видов деятельности. Поддержку пообещали текстильщикам, производителям лекарств, бумаги, компаниям турсектора и создателям информационных технологий. Конкурс на получение средств начнут в сентябре.

Поддержка властей обеспечивает реализацию программы импортозамещения в регионе. Проект разработан федеральным правительством для минимизации эффекта экономических санкций. Ограничения ввели после начала проведения спецоперации на Украине.

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В Челябинской области предпринимателям предложили получить субсидии в сумме до 10 миллионов рублей каждому. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития, из областного бюджета выделено по 250 миллионов рублей. «Предприниматели Челябинской области могут получить 10 миллионов рублей в качестве субсидии. В рамках первого транша дополнительных региональных антисанкционных мер из областного бюджета выделено 250 миллионов рублей», — рассказали URA.RU в министерстве. Средства предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства. Деньги можно потратить на уплату процентов по банковским кредитам, лизингам, займам. Важно, чтобы заем был получен после 1 марта 2022 года. В этом случае компании смогут возместить до половины затрат. Требование властей: предприятие должно вести один из утвержденных видов деятельности. Поддержку пообещали текстильщикам, производителям лекарств, бумаги, компаниям турсектора и создателям информационных технологий. Конкурс на получение средств начнут в сентябре. Поддержка властей обеспечивает реализацию программы импортозамещения в регионе. Проект разработан федеральным правительством для минимизации эффекта экономических санкций. Ограничения ввели после начала проведения спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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