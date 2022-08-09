09 августа 2022

Челябинцев ждут холодные ночи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Луна. Челябинск, луна, ночь, полнолуние
Три августовские ночи подряд челябинцев ждет осенний холод Фото:

Аномальную жару, установившуюся в Челябинской области, будут сопровождать три подряд холодные ночи. Температура после захода солнца будет опускаться до 6 градусов, сообщили URA.RU в региональном ЦГМС

«В ночь на 11, 12 и 13 августа в горах и низинах температура будет опускаться до 6-8 градусов. При этом в светлое время суток в Челябинской области термометры будут показывать 30-32 градуса. Также в четверг и пятницу в регионе ожидаются дожди и грозы, ветер будет достигать 14-15 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре.

В столице региона днем будет несколько прохладнее — от 24 до 31 градуса. Ночь температура не опустится ниже 13-16 градусов. Осадки ожидаются лишь ночью 11 августа.

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Аномальную жару, установившуюся в Челябинской области, будут сопровождать три подряд холодные ночи. Температура после захода солнца будет опускаться до 6 градусов, сообщили URA.RU в региональном ЦГМС «В ночь на 11, 12 и 13 августа в горах и низинах температура будет опускаться до 6-8 градусов. При этом в светлое время суток в Челябинской области термометры будут показывать 30-32 градуса. Также в четверг и пятницу в регионе ожидаются дожди и грозы, ветер будет достигать 14-15 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре. В столице региона днем будет несколько прохладнее — от 24 до 31 градуса. Ночь температура не опустится ниже 13-16 градусов. Осадки ожидаются лишь ночью 11 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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