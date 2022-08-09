Челябинцев ждут холодные ночи. Скрин

10 августа 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Три августовские ночи подряд челябинцев ждет осенний холод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аномальную жару, установившуюся в Челябинской области, будут сопровождать три подряд холодные ночи. Температура после захода солнца будет опускаться до 6 градусов, сообщили URA.RU в региональном ЦГМС «В ночь на 11, 12 и 13 августа в горах и низинах температура будет опускаться до 6-8 градусов. При этом в светлое время суток в Челябинской области термометры будут показывать 30-32 градуса. Также в четверг и пятницу в регионе ожидаются дожди и грозы, ветер будет достигать 14-15 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре. В столице региона днем будет несколько прохладнее — от 24 до 31 градуса. Ночь температура не опустится ниже 13-16 градусов. Осадки ожидаются лишь ночью 11 августа. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Аномальную жару, установившуюся в Челябинской области, будут сопровождать три подряд холодные ночи. Температура после захода солнца будет опускаться до 6 градусов, сообщили URA.RU в региональном ЦГМС «В ночь на 11, 12 и 13 августа в горах и низинах температура будет опускаться до 6-8 градусов. При этом в светлое время суток в Челябинской области термометры будут показывать 30-32 градуса. Также в четверг и пятницу в регионе ожидаются дожди и грозы, ветер будет достигать 14-15 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре. В столице региона днем будет несколько прохладнее — от 24 до 31 градуса. Ночь температура не опустится ниже 13-16 градусов. Осадки ожидаются лишь ночью 11 августа.