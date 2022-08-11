В Перми назвали дату открытия федеральных магазинов низких цен

12 августа 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Открытия состоятся на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Холдинг X5 Retail group, управляющий торговыми сетями «Перекресток» и «Пятерочка», открывает в Перми магазины под названием «Чижик». Они имеют формат «жесткого дискаунтера», то есть это магазины с очень низкими ценами. Пять торговых точек откроются в городе уже на следующей неделе. График открытий размещен на сайте компании. «„Чижик“ приглашает на открытие первых магазинов! 15 августа в 9:00 ждем открытие состоится по адресам ул. Механошина,31 и ш. Космонавтов, 258», — указано на сайте. Следующая дата — 17 августа. В этот день откроется еще два магазина: по ул. Черниговская, 9 и ул. Ласьвинская, 32. Последний магазин откроется 19 августа по адресу ул. Целинная, 41. X5 Group заявляет, что ценовая политика сети «Чижик» предполагает более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Во время запуска сети в 2020 году в компании ее называли сетью «жестких дискаунтеров» с большой долей собственных торговых марок. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники «Пятерочки» снова ходят в масках. Российский ритейлер Х5 Group объяснил ситуацию.

Холдинг X5 Retail group, управляющий торговыми сетями «Перекресток» и «Пятерочка», открывает в Перми магазины под названием «Чижик». Они имеют формат «жесткого дискаунтера», то есть это магазины с очень низкими ценами. Пять торговых точек откроются в городе уже на следующей неделе. График открытий размещен на сайте компании. «„Чижик“ приглашает на открытие первых магазинов! 15 августа в 9:00 ждем открытие состоится по адресам ул. Механошина,31 и ш. Космонавтов, 258», — указано на сайте. Следующая дата — 17 августа. В этот день откроется еще два магазина: по ул. Черниговская, 9 и ул. Ласьвинская, 32. Последний магазин откроется 19 августа по адресу ул. Целинная, 41. X5 Group заявляет, что ценовая политика сети «Чижик» предполагает более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Во время запуска сети в 2020 году в компании ее называли сетью «жестких дискаунтеров» с большой долей собственных торговых марок. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудники «Пятерочки» снова ходят в масках. Российский ритейлер Х5 Group объяснил ситуацию.