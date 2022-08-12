Пьяный свердловчанин зарезал мужчину на берегу озера

Следователи выясняют обстоятельства преступления Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Около села Рыбниковском (Свердловская область) мужчина во время пьяной ссоры на берегу озера зарезал знакомого. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.

«Обвиняемый причинил несколько ножевых ранений мужчине, отчего последний скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что конфликт произошел на берегу озера Сунгуль, когда мужчины были пьяны.

Следователи проводят проверку и выясняют, при каких обстоятельствах мужчина решился на убийство. Подозреваемого готовятся отправить в СИЗО. Силовики собирают доказательства вины мужчины.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что на место происшествия выехали врачи скорой помощи. Они пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его жизнь не удалось. Он получил слишком тяжелые травмы — две раны живота. Нападавший ранее был судим за кражи и грабеж, но освободился досрочно.

Ранее сообщалось о свердловчанине, который зарезал свою бывшую, заподозрив ее в новом романе. Его собираются судить.