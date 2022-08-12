Свердловский омбудсмен рассказала о пьянстве в духовной столице. Фото

12 августа 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области побывала с рабочим визитом в Верхотурье Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова побывала с рабочим визитом в Верхотурье. Омбудсмен отметила, что в городе есть проблема с алкоголизмом и это отражается на детях. Пост по итогам поездки Мерзлякова опубликовала на личной странице «ВКонтакте». «Духовная столица Урала — Верхотурье. Место, куда всегда тянет. Но всегда остается тревога. Уж слишком долго великолепие храмов тускнело под тяжестью того, чем их заменили […] Беда Верхотурья — алкоголизм. Пособия для детей многие пропивают и не только не помогают детям, но часто приводят к трагедиям», — написала Мерзлякова. Также она рассказала, что в городе остро стоит вопрос по жилью в памятниках культуры. Несмотря на проблемы, город находится «на пике своей красоты». В местной исправительной колонии №53 заняты на швейном производстве 47% осужденных, они шьют рюкзаки для военнослужащих. А сотрудники больницы, где был ковидный госпиталь, хорошо справились с работой во время пандемии. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Мерзлякова совместно с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным, депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и правозащитником Андреем Бабушкиным спасли две больницы в исправительных колониях. Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова побывала с рабочим визитом в Верхотурье. Омбудсмен отметила, что в городе есть проблема с алкоголизмом и это отражается на детях. Пост по итогам поездки Мерзлякова опубликовала на личной странице «ВКонтакте». «Духовная столица Урала — Верхотурье. Место, куда всегда тянет. Но всегда остается тревога. Уж слишком долго великолепие храмов тускнело под тяжестью того, чем их заменили […] Беда Верхотурья — алкоголизм. Пособия для детей многие пропивают и не только не помогают детям, но часто приводят к трагедиям», — написала Мерзлякова. Также она рассказала, что в городе остро стоит вопрос по жилью в памятниках культуры. Несмотря на проблемы, город находится «на пике своей красоты». В местной исправительной колонии №53 заняты на швейном производстве 47% осужденных, они шьют рюкзаки для военнослужащих. А сотрудники больницы, где был ковидный госпиталь, хорошо справились с работой во время пандемии. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Мерзлякова совместно с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным, депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и правозащитником Андреем Бабушкиным спасли две больницы в исправительных колониях.