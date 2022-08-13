Туристы были без гидрокостюмов и спасжилетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники группы спасения женщин с детьми, попавших в шторм на сап-бордах на озере Увильды Челябинской области, заявили о преступной халатности организаторов, допустивших такое развлечение. По их мнению, недопустимо было выпускать на воду людей при такой погоде.

«По прогнозу погоды ветер был 25 узлов, на Увильдах стоял трехбалльный шторм, волны более полуметра. Никакой, даже самый титулованный спортсмен, оттуда бы не выплыл. А организаторы допустили выход на воду 17 человек, включая детей», — рассказал участник группы спасения Олег Абелев.

Абелев уточнил, что девушки вышли на сап-бордах на воду у «Красного камня» и попали в вильное течение ветра, которое вынесло их на середину акватории. Там их увидел один из местных жителей на плоту. Зная, что туристам грозит верная гибель, он пожертвовал своим плавсредством, но вытащил всех людей и сап-борды.

Плот пришлось транспортировать несколькими катерами до берега. В операции спасения участвовал бывший первый замминистра строительства Челябинской области Сергей Сихарулидзе.

«На Увильдах запрещено использовать катера, но люди нарушили закон и спасли туристов. И такие случаи происходят регулярно. Два главных вывода можно сделать из этой истории: на Увильдах необходима профессиональная оборудованная служба спасения. Кроме того, налицо преступная халатность организаторов заплыва, которые отправили людей в шторм на воду без инструктора и даже без спасжилетов», — добавил Абелев.

Ранее сообщалось, что 13 августа на озере Увильды была спасена группа девушек с детьми. Они вышли в шторм на надувных досках — сапбордах.

Сап-борды спасенной группы туристов доставили на берег Марина Маринина