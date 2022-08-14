Командир взвода «Кракена» оценил вероятность победы Украины

Украина не сможет одержать победу в спецоперации, считает командир нацподразделения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У украинских военных и националистических подразделений нет шансов победить армию России. Об этом заявил командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников.

«Я не могу сказать, что-то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, — это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — цитирует Стрельникова РИА «Новости».

По его словам, боевая подготовка украинских военных обеспечивается на крайне низком уровне. «Вывозили нас, мы прыгали через всякие препятствия около пяти дней, на КМБ показали, как разбирать и собирать автомат, и все… Если брать по пятибалльной системе [подготовку украинской армии] — оцениваю на „два“. Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, рапорты писали», — рассказал он.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявлял, что ВСУ пополняют свои ряды за счет мобилизации необученных молодых солдат, которых потом бросают в «мясорубку».