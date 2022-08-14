Жителям ХМАО предложили выбрать названия трем теплоходам

15 августа 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

В ХМАО жители сами выберут название новых теплоходов Фото: Alexxx Malev Власти ХМАО предложили жителям выбрать названия для трех новых теплоходов отечественного производства «Метеор», которые будут возить пассажиров из Ханты-Мансийска к труднодоступным поселкам. Общественное обсуждение продлятся до 23 августа. Об этом рассказали в пресс-службе «Открытый регион — Югра». «Правительство Югры совместно с АО „Северречфлот“ проводит реновацию пассажирского флота региона. Так, четыре инновационных теплохода отечественного производства „Метеор-120Р“ и „Метеор-2020“ приобретено в рамках инвестиционной программы. Все желающие могут направлять свои идеи по названиям новых теплоходов. Затем состоится народное голосование, которое и определит, какие имена будут даны трем судам», — сказано в сообщении. В пресс-службе уточнили, что один из теплоходов уже получил название «Петр Великий», жителям нужно будет выбрать название для оставшихся трех судов. Теплоходы планируется использовать по маршрутам: «Ханты-Мансийск — Березово», «Ханты-Мансийск — Урманный», «Приобье — Березово — Нижние Нарыкары».

Власти ХМАО предложили жителям выбрать названия для трех новых теплоходов отечественного производства «Метеор», которые будут возить пассажиров из Ханты-Мансийска к труднодоступным поселкам. Общественное обсуждение продлятся до 23 августа. Об этом рассказали в пресс-службе «Открытый регион — Югра». «Правительство Югры совместно с АО „Северречфлот“ проводит реновацию пассажирского флота региона. Так, четыре инновационных теплохода отечественного производства „Метеор-120Р“ и „Метеор-2020“ приобретено в рамках инвестиционной программы. Все желающие могут направлять свои идеи по названиям новых теплоходов. Затем состоится народное голосование, которое и определит, какие имена будут даны трем судам», — сказано в сообщении. В пресс-службе уточнили, что один из теплоходов уже получил название «Петр Великий», жителям нужно будет выбрать название для оставшихся трех судов. Теплоходы планируется использовать по маршрутам: «Ханты-Мансийск — Березово», «Ханты-Мансийск — Урманный», «Приобье — Березово — Нижние Нарыкары».