Историк: киевский режим довел Украину до краха

17 августа 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Эксперт заявил, что Украина дошла до краха из-за придуманных мифов о прошлом Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Киевский режим, выдумав историю Украины, довел страну до краха. Об этом заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. «Украинские власти довели страну до краха в силу того, что руководствовались полностью выдуманным образом прошлого и принимали решения, основываясь на этом мнимом образе. Этим власти Украины занимались на протяжении всех 30 лет „незалежности“, но сейчас там уже просто, что называется, резьбу сорвало», — поделился своим мнением Могилевский с РИА «Новости». По его мнению, адекватность восприятия действительности и планирования будущего напрямую зависит от знания истории и представления о том, на каком фундаменте происходит развитие государства и общества. Константин Могилевский считает, что Киев лишил себя возможности соответствующе оценивать ситуацию, происходящую вокруг него в рамках спецоперации. Ранее американский военный эксперт Майкл Кофма предположил, что украинское руководство переживает, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, Евросоюз вынудит Киев смириться со сложившимся в результате спецоперации РФ положением вещей. Это будет означать поражение Киева, констатировал он. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства неоднократно подчеркивал, что спецоперация идет по плану. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киевский режим, выдумав историю Украины, довел страну до краха. Об этом заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. «Украинские власти довели страну до краха в силу того, что руководствовались полностью выдуманным образом прошлого и принимали решения, основываясь на этом мнимом образе. Этим власти Украины занимались на протяжении всех 30 лет „незалежности“, но сейчас там уже просто, что называется, резьбу сорвало», — поделился своим мнением Могилевский с РИА «Новости». По его мнению, адекватность восприятия действительности и планирования будущего напрямую зависит от знания истории и представления о том, на каком фундаменте происходит развитие государства и общества. Константин Могилевский считает, что Киев лишил себя возможности соответствующе оценивать ситуацию, происходящую вокруг него в рамках спецоперации. Ранее американский военный эксперт Майкл Кофма предположил, что украинское руководство переживает, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, Евросоюз вынудит Киев смириться со сложившимся в результате спецоперации РФ положением вещей. Это будет означать поражение Киева, констатировал он. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства неоднократно подчеркивал, что спецоперация идет по плану.