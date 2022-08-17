Екатеринбуржец на иномарке из-за ливня врезался в дерево. Фото

18 августа 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец вылетел на обочину и врезался в дерево Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге на Объездной дороге 20-летний водитель Mitsubishi Lancer из-за непогоды не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Водитель пояснил инспекторам, что ехал со скорость 90 километров в час. У него была плохая резина, на улице ливень, дорога мокрая — машину вынесло на обочину, где она врезалась в дерево», — рассказал очевидец. Водитель иномарки двигался со стороны улицы Серафимы Дерябиной в сторону Амундсена. По словам очевидца, екатеринбуржец отказался от госпитализации, сославшись на травмы легкой степени. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что везший ребенка екатеринбуржец на Lexus столкнулся с грузовиком с фруктами, которому не стал уступать дорогу на перекрестке. В ДТП пострадали водитель легковушки и два пассажира ехавших с ним. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на Объездной дороге 20-летний водитель Mitsubishi Lancer из-за непогоды не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Водитель пояснил инспекторам, что ехал со скорость 90 километров в час. У него была плохая резина, на улице ливень, дорога мокрая — машину вынесло на обочину, где она врезалась в дерево», — рассказал очевидец. Водитель иномарки двигался со стороны улицы Серафимы Дерябиной в сторону Амундсена. По словам очевидца, екатеринбуржец отказался от госпитализации, сославшись на травмы легкой степени. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что везший ребенка екатеринбуржец на Lexus столкнулся с грузовиком с фруктами, которому не стал уступать дорогу на перекрестке. В ДТП пострадали водитель легковушки и два пассажира ехавших с ним.