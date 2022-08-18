Пропавший под Златоустом вахтовик найден мертвым

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Поиски вахтовика продолжались больше недели Фото:

Пропавший под Златоустом (Челябинская область) житель Башкирии Рафаэль Гареев найден мертвым. Как сообщил источник URA.RU, в смерти вахтовика будут разбираться правоохранители.

«Видимых признаков насилия нет. Возможно, он просто замерз», — сообщил URA.RU источник в Златоусте.

URA.RU связалось с инфоргами поиска «ЛизаАлерт». Там сообщили, что в настоящий момент поиски приостановлены, идет проверка информации.

О Гарееве известно, что он возвращался в родной поселок Туймазы (Республика Башкортостан) с вахты. 10 числа он перестал выходить на связь. В районе Златоуста был найден его автомобиль.

Накануне ночью в горнозаводской части Челябинской области и в низинах температура опускалась до минус 2 градусов. Схожую погоду синоптики обещают ночью 19 и 20 августа.

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Пропавший под Златоустом (Челябинская область) житель Башкирии Рафаэль Гареев найден мертвым. Как сообщил источник URA.RU, в смерти вахтовика будут разбираться правоохранители. «Видимых признаков насилия нет. Возможно, он просто замерз», — сообщил URA.RU источник в Златоусте. URA.RU связалось с инфоргами поиска «ЛизаАлерт». Там сообщили, что в настоящий момент поиски приостановлены, идет проверка информации. О Гарееве известно, что он возвращался в родной поселок Туймазы (Республика Башкортостан) с вахты. 10 числа он перестал выходить на связь. В районе Златоуста был найден его автомобиль. Накануне ночью в горнозаводской части Челябинской области и в низинах температура опускалась до минус 2 градусов. Схожую погоду синоптики обещают ночью 19 и 20 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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