Пропавший под Златоустом вахтовик найден мертвым

Пропавший под Златоустом (Челябинская область) житель Башкирии Рафаэль Гареев найден мертвым. Как сообщил источник URA.RU, в смерти вахтовика будут разбираться правоохранители.
«Видимых признаков насилия нет. Возможно, он просто замерз», — сообщил URA.RU источник в Златоусте.
URA.RU связалось с инфоргами поиска «ЛизаАлерт». Там сообщили, что в настоящий момент поиски приостановлены, идет проверка информации.
О Гарееве известно, что он возвращался в родной поселок Туймазы (Республика Башкортостан) с вахты. 10 числа он перестал выходить на связь. В районе Златоуста был найден его автомобиль.
Накануне ночью в горнозаводской части Челябинской области и в низинах температура опускалась до минус 2 градусов. Схожую погоду синоптики обещают ночью 19 и 20 августа.
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