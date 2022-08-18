Пропавший под Златоустом вахтовик найден мертвым

Поиски вахтовика продолжались больше недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пропавший под Златоустом (Челябинская область) житель Башкирии Рафаэль Гареев найден мертвым. Как сообщил источник URA.RU, в смерти вахтовика будут разбираться правоохранители.

«Видимых признаков насилия нет. Возможно, он просто замерз», — сообщил URA.RU источник в Златоусте.

URA.RU связалось с инфоргами поиска «ЛизаАлерт». Там сообщили, что в настоящий момент поиски приостановлены, идет проверка информации.

О Гарееве известно, что он возвращался в родной поселок Туймазы (Республика Башкортостан) с вахты. 10 числа он перестал выходить на связь. В районе Златоуста был найден его автомобиль.

Накануне ночью в горнозаводской части Челябинской области и в низинах температура опускалась до минус 2 градусов. Схожую погоду синоптики обещают ночью 19 и 20 августа.