Свердловчанин, стрелявший в голову школьнице, вышел из СИЗО

Мужчину из Нижней Синячихи перевели под домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Нижней Синячихи, который, по версии следствия, выстрелил в голову десятилетней девочке, вышел из СИЗО. Суд перевел 49-летнего мужчину под домашний арест, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Свердловской области.

«Алапаевский городской суд смягчил обвиняемому меру пресечения», — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга. Под домашним арестом обвиняемый будет находиться минимум до 23 сентября.

Громкое преступление произошло 22 июня в Нижней Синячихе. Во время вечерней прогулки с друзьями местная десятилетняя девочка получила пулю в голову. На вертолете ее срочно доставили в Екатеринбург. Врачи прооперировали девочку и заявили, что она сможет вернуться к нормальной жизни. В середине июля ребенок начал самостоятельно ходить и разговаривать.

Мужчина, которого обвиняют в покушении, работает бульдозеристом и живет по соседству с девочкой. Суд отправил его под стражу до 22 августа. Сам обвиняемый заявлял, что стрелял по птицам, а в ребенка попал случайно, и просил отпустить его на свободу.