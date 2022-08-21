В Челябинске продают недостроенную многоуровневую парковку

Степень готовности застройки сейчас составляет 30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советском районе Челябинска на торги выставили недостроенную многоуровневую парковку. Объект со степенью готовности в 30% изъят властями города по решению суда. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Изъять у ответчика — индивидуального предпринимателя Ищенко Сергея Николаевича — объект незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. Общая площадь застройки — 216,4 квадратного метра, степень готовности составляет 30%», — говорится на сайте.

Земля находится в поселке Новосинеглазово, на улице Ключевой, в территориальной зоне высотных многоквартирных домов. Согласно документации, участок предназначен для размещения многоуровневой автостоянки с автомойкой, магазином и нежилыми помещениями. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 585 тысяч 454 рубля. Стартовая цена лота — 923 миллиона 100 тысяч рублей. Заявки на торги принимаются до 23 сентября. Аукцион состоится 27 сентября.

Ранее в поселке Западном госкомпания «ДОМ.РФ» выставила на продажу участок под новый микрорайон площадью в 8 тысяч 700 квадратных метров. Аукцион по продаже земли запланирован на третий квартал 2022 года.